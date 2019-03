Herrera-Atletico: la mega offerta l’abbiamo raccontata il 21 gennaio. Ora…

Hector Herrera è in scadenza di contratto con il Porto e molto difficilmente rinnoverà. Lo scorso 21 gennaio vi avevamo parlato in esclusiva di un’importantissima offerta dell’Atletico Madrid (clicca qui), che aveva alzato il pressing per il centrocampista messicano con la volontà di anticipare la folta concorrenza. Nelle ultime ore dalla Spagna hanno rilanciato la nostra notizia, confermando quanto vi avevamo anticipato quasi due mesi fa. Sulle tracce di Herrera c’è anche il Lione, ma il diretto interessato preferisce la Spagna anche perché vorrebbe essere allenato da Simeone. In Italia negli ultimi giorni c’è stata calma piatta: l‘Inter, l’unica squadra realmente in lizza, è concentrata su altre vicende. Herrera vuole prendere una decisione entro marzo, ora vedremo se nei prossimi giorni ci sarà un ritorno italiano.

Foto: remezcla.com