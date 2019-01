Esclusiva: Hector Herrera, la mega offerta è dell’Atletico Madrid. Ma lui…

Hector Herrera è in scadenza di contratto con il Porto, ma salvo sorprese non rinnoverà. Vi avevamo parlato di un’importantissima offerta dalla Spagna, tutti gli indizi portano all’Atletico Madrid che negli ultimi giorni ha alzato il pressing. Ma Herrera, che ha un proposta anche dall’Inghilterra, vuole aspettare. Ribadiamo che la sua priorità è l’Italia, l’Inter in modo particolare, ma prima di febbraio non ci saranno incontri. Al momento solo contatti e conferma di gradimento. Magari l’Atletico Madrid alzerà il pressing, intanto Herrera riflette e aspetta.

Foto: remezcla.com