Henry: “Thuram non sarà alle Olimpiadi, il suo prossimo club è contrario alla sua partecipazione”

Khephren Thuram non parteciperà ai prossimi giochi Olimpici di Parigi. Un annuncio che è stato dato ufficialmente oggi dallo stesso Henry in conferenza stampa: “I giocatori ancora non sono stati informati, abbiamo tempo fino a mezzanotte per presentare la lista. Un giocatore però se n’è andato, Khephren Thuram. Perché la società in cui andrà, è contraria al suo arriva. Per quanto rappresenta per il nostro gruppo è molto dura, ma non possiamo permetterci di trovarci nella situazione in cui il suo nome è inserito nella lista di domani e poi il club arriva e ci dice di no alla fine”. Ricordiamo che Thuram – come vi avevamo anticipato – sarà un nuovo giocatore della Juventus.

Foto: Twitter Francia