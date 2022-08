Henry: “No all’America per il Verona. Studio Ibra e Giroud”

Acquistato dal Verona nell’attuale finestra di calciomercato, Thomas Henry ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha svelato un retroscena di mercato. L’attaccante aveva offerte anche dall’America, ma ha scelto l’approdo in gialloblù: “Zanetti mi voleva all’Empoli? Se è per questo ho avuto offerte anche dagli Usa, ma i soldi non sono la priorità, io voglio vedere dove posso arrivare. Zanetti è stato davvero importante per me, un maestro, se sono qui è per merito suo. Ma se voglio fare qualcosa di più, Verona è il posto giusto. L’anno scorso mi ha impressionato per la sua filosofia offensiva. È una squadra ambiziosa. E poi è stato importante sentire la fiducia di Cioffi”. Henry si è poi espresso sugli obiettivi di squadra, menzionando la salvezza, e su quelli personali: “Punto alla doppia cifra, magari anche di più. La stagione scorsa ho imparato tanto, mi sento più completo. E guardo molto Benzema, Ibra e Giroud, ma anche campioni diversi da me, come Mbappè, proprio perché voglio essere il più completo possibile. La mia strada è stata diversa dalla loro, nessuno mi aspettava a questo livello ma ci sono arrivato. E vorrei salire ancora”.

Foto: Twitter Verona