Destro-Empoli, Henry-Verona: gol in arrivo per salvezza e dintorni

Non solo il mercato delle grandi, che vive giorni importantissimi, con colpi di scena a ripetizione. C’è chi, come il Verona, vuole ripetere le ultime – entusiasmanti – stagioni e si prepara all’eventuale partenza di Simeone. Come raccontato giorni fa, la trattativa per arrivare a Thomas Henry in uscita dal Venezia è alla fase finale. Henry aveva valutato qualche proposta dalla Premier, poi ha accettato l’offerta dell’Hellas. A Empoli andava sostituto Pinamonti: dopo Satriano, nell’ambito dell’operaIone Asllani, ecco Mattia Destro, svincolatosi dal Genoa, e pronto per una nuova avventura.

Foto: