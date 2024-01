Hellas Verona, Tavsan in orbita da agosto. E Noslin…

Elayis Tavsan sarà un giocatore dell’Hellas Verona. Una trattativa che – come vi avevamo anticipato ad agosto – si sarebbe potuta accendere a gennaio a causa dell’imminente scadenza del contratto del calciatore con il NEC (giugno 2024). E così è stato. Con l’uscita imminente di Cyril Ngonge in direzione Napoli, il Verona ha deciso di accelerare per l’esterno olandese. E il fatto che il ragazzo non sia stato convocato dal NEC per il match di campionato contro il Feyenoord sembra peraltro un ulteriore indizio a riguardo. Ma non è l’unico profilo in orbita Verona. Come vi abbiamo già raccontato, Tijani Noslin è sempre più un obiettivo concreto del club scaligero. Nei giorni vi avevamo parlato dell’arrivo in Italia del presidente del Fortuna Sittard per l’attaccante esterno classe ’99. Il Verona conta di chiudere anche perché ha un credito proprio con il club olandese che risale alla cessione del portiere Pandur avvenuta un po’ di tempo fa.

Foto: Instagram Tavsan