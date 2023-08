L’indiscrezione: Tavsan-Verona, adesso no. Ma è un’idea calda per gennaio o giugno

Elayis Tavsan piace molto al Verona, è in scadenza di contratto con il NEC, ma non ci sono trattative in stato avanzato per chiudere entro dopodomani. Anche perché il Verona per chiudere questa operazione dovrebbe cedere Ngonge e, al momento, non ci sono situazioni calde dopo i sondaggi delle ultime settimane. Ma Tavsan resta assolutamente in orbita Verona, un’idea per il futuro per gennaio o giugno, sempre se non rinnoverà il contratto con gli olandesi come ha dimostrato negli ultimi giorni.

Foto: Instagram Tavsan