Helgason sul futuro di Dorgu: “Sono cose che rimangono tra noi”

Anche in casa Lecce è tempo di calciomercato. I giallorossi, infatti, si starebbero muovendo in uscita per cercare di fare più cassa possibile in modo da poter reinvestire una parte di quanto guadagnato nel mercato. Tra i possibili addii, secondo le ultime voci, potrebbe esserci Dorgu. Le conferme di un possibile trasferimento sono arrivate anche dalla storia su Instagram del suo agente che è volato a Manchester e, dunque, si attendono solamente maggiori dettagli in merito. A parlare delle voci di mercato su Patrick è stato il suo compagno di squadra Thorir Helgason. Queste le sue parole a TeleRama: “Le voci di mercato su Dorgu? Qualcosa mi ha detto, ma è giusto che rimanga tra noi”. Il calciatore islandese ha poi continuato parlando di sé: “Mi piace particolarmente questo ruolo perché mi piace tenere la palla tra i piedi e cercare il passaggio tra le linee, il filtrante. Mi vedo come un 8 o un 10. Penso di avere grandi margini di crescita perché c’è sempre qualcosa su cui lavorare e migliorare. Credo di avere un buon tiro e voglio migliorare su quello per fare più gol. Il rapporto con Giampaolo è nato semplicemente con il duro lavoro e l’allenamento quotidiano. Ha visto come mi allenavo e mi ha inserito nella lista. Contratto? Parleremo in estate del rinnovo. Non vedo l’ora di discuterne con Corvino e con i miei procuratori”.

FOTO: Instagram Dorgu