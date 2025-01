Dorgu-United: l’agente è a Manchester

Il terzino del Lecce Patrick Dorgu è un serio obiettivo del Manchester United. A confermare la notizia è una storia pubblicata su Instagram dal suo agente Ogbodo, in cui si intravede l’aeroporto di Manchester. L’ennesima conferma è la frase inclusa nella storia, in cui l’agente scrive “Mi ricordate in che periodo dell’anno siamo?”, riferendosi chiaramente al mercato di gennaio. Lo United, dopo aver tastato il terreno per altri colpi, ha puntato il giovane terzino per rinforzare la fascia sinistra, e ritiene il danese un ottimo affare, economico e di prospettiva. Intanto, il ds salentino Pantaleo Corvino si trova a Milano, dove potrebbe incontrare gli emissari dei Red Devils per valutare le eventuali proposte messe sul tavolo. Ricordiamo che pochi giorni fa il ds aveva garantito che Dorgu a gennaio non si sarebbe mosso da Lecce, ma evidentemente ci sono offerte che potrebbero far cambiare idea alla società. Nelle scorse settimane anche Conte aveva espresso apprezzamenti per Dorgu, con un siparietto durante Napoli-Lecce.

Foto: Instagram Ogbodo