Hector Herrera, sempre più Atletico Madrid. Una volata partita il 21 gennaio

C’è sempre più l’Atletico Madrid nel futuro di Hector Herrera. Il centrocampista messicano è in scadenza di contratto con il Porto e il club spagnolo è stato quello che ha mosso i passi più importanti per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero. Proprio lo scorso 21 gennaio vi avevamo anticipato in esclusiva la mega offerta dell’Atletico, che aveva alzato il pressing per lo specialista classe ’90 con la volontà di anticipare la concorrenza. Le altre squadre (in Francia ci ha provato il Lione), comprese le italiane (l’Inter la più coinvolta nelle ultime settimane), al momento sono ferme. Ecco perché lo scatto della squadra di Simeone, che ha proposto un contratto di 3-4 anni con ingaggio che parte da una base di 2,8-3 milioni a stagione, può risultare decisivo. Herrera, sempre più Atletico: una volata partita il 21 gennaio…

Foto: Marca