Hector Herrera-Atletico Madrid, l’agente spegne. Ma…

L’Atletico Madrid è saldamente in pole position per Hector Herrera, centrocampista messicano in scadenza di contratto con il Porto. Un boccone prelibato a parametro zero sul quale diverse società ci avevano fatto più di un pensiero, ma il club spagnolo è stato quello che ha mosso i passi più importanti. Proprio lo scorso 21 gennaio vi avevamo parlato in esclusiva di una mega offerta dell’Atletico (clicca qui), che aveva alzato il pressing per lo specialista messicano classe ’90 con la volontà di anticipare la folta concorrenza. E ieri dalla Spagna hanno rilanciato la notizia, confermando quanto vi avevamo anticipato quasi due mesi fa. Oggi, l’agente dello stesso Herrera ha spento i rumors sui Colchoneros: chiaramente si tratta di dichiarazioni di circostanza, mirate a salvaguardare il buon rapporto tra il proprio assistito e il club lusitano in vista del finale di stagione e con i quarti di Champions all’orizzonte. Ma lo scatto dell’Atletico Madrid è importante e può risultare decisivo, considerato che le italiane (l’Inter la più coinvolta nelle ultime settimane) al momento sono ferme e in virtù del ruolo di Simeone, sceso in campo in prima persona per convincere Herrera. In Francia ci ha provato il Lione, ma il diretto interessato preferisce il campionato spagnolo. I Colchoneros hanno messo sul piatto un contratto di 3-4 anni, si lavora su un ingaggio che parte da una base di 2,8-3 milioni a stagione. Un’offerta molto importante che consolida il vantaggio dell’Atletico rispetto alla concorrenza, nonostante le parole di circostanza dell’agente del messicano.

Foto: remezcla.com