Hector Herrera-Atletico, dalla nostra anticipazione di gennaio all’annuncio imminente

Hector Herrera all’Atletico Madrid, una pista che vi avevamo anticipato lo scorso 21 gennaio parlandovi in esclusiva della mega offerta dei Colchoneros. E il centrocampista messicano sarà molto presto un nuovo rinforzo alla corte di Simeone: come si legge sulla stampa iberica, Herrera nella giornata di domani sbarcherà a Madrid per iniziare la sua avventura in Spagna (la presentazione ufficiale potrebbe esserci già venerdì). Il classe ’90, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Porto, arriverà alla corte di Simeone a parametro zero. Herrera-Atletico: una volata partita a gennaio, ora non resta che aspettare l’annuncio imminente.

Foto: remezcla.com