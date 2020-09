Hauge in volo verso Milano: “Non vedo l’ora di fare questo passo”

Jens Peter Hauge in volo verso Milano. Si sta per definire un’operazione lampo che il Milan ha concluso in pochissimo tempo dopo il turno preliminare di Europa League contro il Bodo/Glimt. Ieri sera parlavamo di dettagli, oggi l’esterno offensivo norvegese è diretto a Milano con un volo di linea dalla Norvegia. Intercettato dai giornalisti di TV 2 Sporten all’aeroporto di Bodø, Hauge si è fermato a rispondere a qualche domanda da parte dei cronisti presenti, confermando il suo arrivo in Italia: “Il Milan è un club incredibilmente grande. Ora che le cose sono diventate realtà negli ultimi giorni, è chiaro che è un grande passo. Sarà emozionante vedere cosa porteranno i prossimi giorni. È un passo che sentivo di essere pronto a fare. Devo solo ringraziare Glimt per la collaborazione che abbiamo avuto negli ultimi giorni. Sì, ora ci sono state conversazioni ma non vedo l’ora di tornare a parlare meglio con la dirigenza. Oggi si tratta principalmente di viaggi e test, quindi sarà emozionante vedere cosa succederà dopo.”

#Hauge–#Millan: bel colpo per il presente e per il futuro. Dettagli — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 28, 2020

Foto: TV2 Sporten