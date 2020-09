Hauge e il Milan: scelta fatta, siamo ai dettagli

Hauge ha scelto il Milan. E il Milan ha scelto Hauge. Reciprocamente stregati da quella notte di Europa League quando l’attaccante esterno del Bodo/Glimt, classe ’99, confessò di aver salutato Maldini, aggiungendo anche che il suo desiderio sarebbe stato quello di indossare la maglia rossonera. Adesso siamo entrati nel vivo per quanto riguarda i dettagli burocratici, con la svolta in arrivo. Tra l’altro la distanza relativa al cartellino era apparsa subito minima tra offerta (cinque milioni più eventuali bonus) e richiesta (un paio di milioni in più). E di sicuro Hauge rappresenta un investimento giusto, il danese ha dimostrato eccellenti qualità nel confezionare assist e centrare la porta.

Foto: BJØRN S. DELEBEKK