Hateboer: “Non sarà facile, per me è una partita speciale”

Hans Hateboer, alla vigilia della gara contro l’Ajax in Champions League, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Gasperini. Queste le parole dell’esterno dell’Atalanta: “Mojica e Depaoli non hanno fatto male, ma è sempre più difficile affrontare con una squadra con dieci giocatori dietro. Gara con l’Ajax? Per me è sempre molto speciale affrontarli, l’ho già fatto già in passato. Peccato anche per la famiglia e per gli amici che avrebbero voluto vedere la partita, ma la situazione è questa. Differenze rispetto a l’anno scorso? Abbiamo giocatori nuovi e di qualità, ma non è cambiato nulla. Blind? Ha qualità, ma non sappiamo in che ruolo gioca. In Olanda molti dicono che l’Ajax dovrà vincere facile, altri invece hanno più paura e hanno seguito il nostro percorso.”

Foto: screen youtube atalanta