Gasperini: “L’Ajax resta un modello, ma siamo organizzati in modo diverso”

Il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, alla vigilia della gara contro l’Ajax ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “L’Ajax attacca con molti uomini, dovremo essere bravi a contrastare la loro forza d’urto. Sarà una partita più aperta e con altri tipi di difficoltà. Impensabile giocare senza tifosi. È una soddisfazione per tutti tornare a giocarla, adesso giocheremo nel nostro stadio dopo aver giocato sempre fuori casa. Dal punto di vista tattico siamo due squadre diverse, loro sono un laboratorio anche sotto questo punto di vista. L’Ajax per me è sempre stato un modello. Ma siamo organizzati in modo diverso. De Roon? E’importante, ma abbiamo già giocato senza di lui. Ci dispiace perché ha valore. Nel calcio ci sono vittorie e sconfitte, si pensa sempre alla prossima gara senza pensare al passato. 13-0? Mi fa dire che l’Ajax è una squadra in salute, l’ho vista che contro il Liverpool e che può permettersi di sperimentare cose diverse che l’aiutino in futuro. Sarà sicuramente difficile, ma abbiamo buone speranze di renderla difficile anche a loro. Da questa gara uscirà il rapporto di forza delle due squadre. Miranchuk? Ha recuperato dall’infortunio già in Danimarca, quindi è disponibile.”

Foto: screen youtube Atalanta