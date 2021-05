Harry Kane, in 8 anni al Tottenham oltre 200 gol. Adesso l’attaccante è a caccia di trofei

In queste ultime ore in Inghilterra non si parla d’altro: Harry Kane vuole dire addio al Tottenham dopo ben 7 anni con la maglia degli Spurs. L’attaccante classe 1993 vuole cominciare anche a vincere qualche trofeo dopo aver fatto la storia al Tottenham con oltre 200 gol con la stessa squadra tra Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Champions ed Europa League. Per la precisione Kane – considerando anche la Nazionale giovanile e maggiore – ha segnato 287 reti in 486 partite con una media di 0,56 gol a partita, una media che si può definire quasi spaventosa. Quest’anno può vincere la classifica capocannoniere con i suoi 22 gol segnati come Salah del Liverpool, mancano le ultime due giornate per definire la situazione. Adesso Kane vuole aggiungere qualche trofeo alla sua bacheca, col Tottenham ci è andato vicino, specialmente con la finale di Champions League di due anni fa, persa contro il Liverpool.

Foto: Twitter Tottenham