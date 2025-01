Hancko-Juve: prima chiamata il 30 novembre. La tempistica

David Hancko e la Juventus: promessi sposi. Facciamo una ricostruzione rispetto a quanto abbiamo anticipato negli ultimi mesi sul difensore olandese del Feyenoord. Il primo passaggio, quello più significativo è quello del 30 novembre nel bel mezzo di una miriade di nomi. Nella frase “Hancko è il difensore maggiormente apprezzato” c’era la sintesi della volontà di andare fino in fondo. Abbiamo anche aggiunto che la Juventus sarebbe stata la destinazione per Hancko, a gennaio o a giugno. Resta un piccolo margine per la finestra di gennaio, altrimenti se ne riparlerà nella sessione straordinaria prima del Mondiale per Club. Non ci sono accordi definitivi con il Feyenoord, a dispetto di quanto circolato in giornata, ma sarebbe clamoroso e sorprendente se non ci fossero. Abbiamo aggiunto che prenderlo tra qualche mese significherebbe spendere un po’ meno, tra 25 e 30 milioni, magari inserendo il cartellino di Facundo Gonzalez attualmente in forza agli olandesi.

Foto: Instagram Hancko