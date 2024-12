Esclusiva: Juve, voglia di Hancko. A gennaio o a luglio

La Juventus è molto attenta alle evoluzioni legate a David Hancko, difensore del Feyenoord con contratto in scadenza nel 2028. Dopo quanto vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane, primo nome della lista, possiamo aggiungere che c’è il gradimento assoluto di Hancko seguito dallo stesso procuratore (Branislav Jarusek) e dalla stessa agenzia di Lobotka (la FAIR Sport). Hancko è il prototipo perfetto per Thiago Motta: spicca al centro della difesa, mancino di qualità, e all’occorrenza può agire sulla corsia sinistra. Dopo quanto vi abbiamo svelato, sono arrivate conferme su conferme. Possiamo aggiungere che la Juventus lo ha prenotato per giugno, operazione da 25 milioni più bonus (un po’ meno rispetto alle cifre circolate negli ultimi giorni) e cercherà di capire la fattibilità dell’operazione a gennaio. Non dipende molto da Facundo Gonzalez, attualmente al Feyenoord in prestito, ma dalla volontà degli olandesi di privarsene nel bel mezzo della stagione. Se ci fosse l’opportunità, la Juve anticiperebbe e quindi starà molto attenta alle evoluzioni dei prossimi giorni o delle prossime settimane. Altrimenti si attiverà per chiudere prima dell’estate, con la totale volontà – manifestata negli ultimi giorni – del diretto interessato.

Foto: Instagram Hancko