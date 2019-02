Hamsik al Dalian: c’è anche l’annuncio del club cinese. Ecco la foto

Nessuna sorpresa: Marek Hamsik al Dalian Yifang. Il centrocampista slovacco, come raccontato, è sbarcato ieri in Cina senza ripassare da Madrid. Ora a è arrivato anche l’annuncio ufficiale del club cinese attraverso i canali social. Il classe 1987, dopo 12 stagioni con la maglia del Napoli, è pronto per una nuova esperienza in Chinese Super League insieme al suo nuovo compagno Yannick Carrasco.

Foto: Dalian Instagram