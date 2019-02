Hamsik è sbarcato in Cina (senza ripassare da Madrid)

È iniziata ufficialmente la nuova avventura in Cina di Marek Hamsik. Lo slovacco è sbarcato in Oriente nelle scorse ore per mettersi a disposizione del Dalian, che sta preparando l’inizio del campionato in programma il prossimo primo marzo. Hamsik, ormai ex capitano del Napoli, si è fermato già con i primi tifosi a scattare foto e a firmare autografi, poi si è lasciato immortalare al primo pranzo cinese in compagnia di tutto lo staff. Come vi avevamo raccontato, Hamsik ha già svolto le visite mediche a Madrid la settimana scorsa: ora il centrocampista slovacco è sbarcato in Cina per iniziare la nuova esperienza con il Dalian, senza ripassare dalla capitale spagnola…

Foto: Instagram personale Martin Petras