Haller torna in campo dopo il tumore: subentra in Bundesliga

Sébastien Haller ritrova il campo in una partita ufficiale, l’attaccante franco-ivoriano è entrato in campo nella partita tra Borussia Dortmund e Augsburg terminata 4-3. L’ex Ajax, ventottenne classe ’94, è subentrato a Moukoko al 62′. Si tratta della prima partita ufficiale dopo aver saltato buona parte di stagione per via della diagnosi di cancro al testicolo, che ha costretto la punta a una doppia operazione. Aveva già assaggiato il terreno di gioco in due partite amichevoli contro il Fortuna Dusseldorf e il Basilea. Contro quest’ultima ha messo a segno tre reti in appena 31′ giocati.

Foto: Instagram ufficiale Haller