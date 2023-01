Sebastian Haller è tornato: tripletta in sette minuti nel test amichevole

Sebastien Haller, attaccante del Borussia Dortmund, è finalmente tornato in campo dopo mesi veramente difficili alle prese con un tumore ai testicoli. Dopo i primi minuti giocati contro il Fortuna Dusseldorf, l’attaccante ha siglato una tripletta nel test di oggi contro il Basilea in soli sette minuti, tra l’81’ e l’87’. Sensazioni più che positive per l’ex Ajax, che ora vorrà disputare la prima gara ufficiale con la maglia giallonera.

Foto: Twitter Borussia Dortmund