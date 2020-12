Hakimi, nulla di grave: è uscito per crampi

Achraf Hakimi ha dovuto abbandonare il terreno di gioco all’83esimo minuto nella rimonta nerazzurra contro il Cagliari, soli 37 minuti per lui che era subentrato a Perisic dopo l’intervallo. DAZN riferisce che per l’ex Dortmund non è nulla di grave, ma crampi dovuti ad una contusione.

Foto: Twitter ufficiale Inter