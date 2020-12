Sottil illude il Cagliari, l’Inter ribalta nella ripresa con Barella, D’Ambrosio e Lukaku

Tre punti importanti per l’Inter in rimonta. Sottil ha illuso il Cagliari nel primo tempo, Barella, D’Ambrosio e Lukaku hanno ribaltato nel secondo tempo. L’Inter ha interpretato molto bene i primi venti minuti, assediando il Cagliari e costruendo almeno quattro palle gol di un certo spessore, con Cagno grande protagonista su Lukaku, Eriksen e Sanchez. L’Inter ha avuto il torto di non essere cinica pur avendo trovato un portiere in grande spolvero. Il Cagliari ha giocato una gara in chiave difensiva, ma ha sfruttato un’occasione in ripartenza al 42’: cross di Zappa, sponda di Pavoletti per Sottil che ci prova due volte e al secondo tentativo trova una bellissima traiettoria imparabile per Handanovic. L’Inter ha reagito sfiorando il pari con Perisic ma rischiando incassare il raddoppio in pieno recupero quando Pavoletti si è divorato l’occasione del 2-0 a un passo dalla porta. Nella ripresa Conte si è ripresentato con Hakimi al posto di Perisic, più avanti toccherà a Sensi (per Eriksen) e Young (per Darmian), prima della mezz’ora l’ingresso di Lautaro ha consentito a Conte di provare il famoso piano B con una difesa a quattro e un modulo a trazione anteriore. Al 32’ st il pareggio di Barella che da calcio d’angolo ha trovato un gran tiro sotto l’incrocio. Al 39’ il raddoppio nerazzurro sempre da angolo con D’Ambrosio di testa che aveva sostituito Hakimi uscito per infortuni. Nel finale Cerri ha fallito il 2-2, poi Lukaku in contropiede al 49’ st ha chiuso i conti, entrando quasi con il pallone nella porta di un Cagliari tutto sbilanciato. Così l’Inter è riuscita a portare a casa una preziosa vittoria dopo la clamorosa eliminazione da Champions e Europa League.