Come anticipato sabato, Gunter vestirà la maglia della Sampdoria. Il difensore turco, in uscita dal Verona, sta effettuando le visite mediche con il club blucerchiato. Il ventottenne approda nel club ligure in seguito alle difficoltà trovate da questi ultimi nel chiudere per Dragovic della Stella Rossa (primo obiettivo iniziale).

Foto: Twitter ufficiale Verona