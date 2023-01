Gunter-Samp, conferme totali: c’è il sì, ora gli ultimi dettagli

Ve lo avevamo anticipato quasi tre ore fa, ora ci sono conferme totali da altre fonti. C’è anche la Samp su Koray Gunter, difensore centrale 28enne tedesco con cittadinanza turca. Il Verona aveva già dato il via libera, mancava il sì del diretto interessato e viaggiamo verso un’intesa. Per Gunter ci aveva provato il Cagliari, c’era stato un sondaggio della Salernitana, ma lui vuole restare in A pur sapendo che non sarà semplice. La trattativa con la Samp procede, mancano gli ultimi passaggi, quelli che portano alle firme. Ora vedremo cosa deciderà la Samp per Colley (ci sono Salernitana, Cremonese e Cagliari), ai blucerchiati è stato proposto anche Paletta in scadenza con il Monza.

Foto: Verona Twitter