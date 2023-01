Gunter alla Samp: dalla sorpresa di ieri agli accordi raggiunti

Koray Gunter sarà il nuovo difensore della Samp. La sorpresa di ieri, come vi avevamo anticipato in esclusiva alle 18, con le conferme di poche ore dopo. Adesso mancano soltanto gli ultimi aspetti burocratici, il difensore in uscita da Verona è atteso nelle prossime ore per Il visite e per la firma. Il Verona lo aveva liberato in prestito, Gunter aveva altre proposte (anche il Cagliari) e ha scelto la Samp. Ora bisogna valutare il futuro di Colley inseguito dallo stesso Cagliari e da altri club.

Foto: Twitter Verona