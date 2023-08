Guendouzi-Lazio: l’arrivo era programmato per domani. Le motivazioni

Matteo Guendouzi è un promesso sposo della Lazio. Dopo gli accordi raggiunti venerdì, il fine settimana e le ultime 48 ore sono stati utilizzati per sbloccare tutte le situazioni legate al contratto del centrocampista francese e alle commissioni. Proprio per questo motivo, pur avendo Lazio e OM raggiunto tutti gli accordi da diversi giorni, non era stato programmato il suo arrivo per la giornata di oggi. Anche perché dopo la documentazione firmata, andavano risolti alcuni cavilli burocratici. Il centrocampista ha espresso la sua volontà di vestire la maglia biancoceleste, prevedibilmente la giornata di domani sarà quella giusta per farlo arrivare a Roma e per consentirgli di svolgere le visite. Non si tratta di indovinare il giorno di arrivo, avrebbe poco senso, ma di aspettare che tutti i tasselli siano apposto. E adesso manca davvero poco…

Foto: Twitter OM