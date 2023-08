Guendouzi alla Lazio, c’è anche la conferma del presidente dell’OM

Ve lo avevamo anticipato già il 15 agosto, adesso arriva anche la conferma per voce del Presidente dell’Olympique Marsiglia, Pablo Fernandez Longoria, che durante la conferenza di presentazione di Correa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Confermo che Mattéo Guendouzi ha ricevuto un’offerta. Le posizioni sono chiare a tutti e le parti interessate si sono avvicinate nel corso dell’ultima settimana, ma è anche vero che non si tratta di un affare che possiamo definire già finalizzato. In ogni trattativa ci sono diverse parti da dover mettere d’accordo: i club, il calciatore e gli agenti. Credo già sappiate tutto riguardo l’offerta che stiamo valutando, però ci sono ancora diversi dettagli da sistemare“.

Una volta trovato l’accordo tra le parti, il calciatore sarà libero si trasferirsi nella capitale, sponda Lazio.

Foto: Twitter Marsiglia