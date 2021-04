Guardiola re di coppe: con la Carabao Cup raggiunge i 30 titoli in carriera

Altro, ennesimo titolo conquistato da Pep Guardiola. Oggi è arrivato il suo primo trionfo in stagione col Manchester City vincendo 1-0 contro il Tottenham nella finale di Carabao Cup (la coppa di Lega) davanti a ottomila tifosi. Per Guardiola è il trofeo numero 30 in carriera, numeri da fenomeno. In Inghilterra è la quarta coppa di Lega consecutiva con i citizen e quest’anno può raggiungere il triplete essendo in corsa in Champions League e avendo quasi vinto la Premier.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City