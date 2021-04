EFL Cup, Laporte regala il trofeo a Guardiola: 1-0 al Tottenham in finale

Il colpo di testa di Aymeric Laporte sul servizio di Kevin De Bruyne: quanto basta al Manchester City di Pep Guardiola per conquistare il primo titolo della stagione. I Citizens hanno vinto la finale di EFL Cup di misura contro il Tottenham. Prosegue la sfortuna per gli Spurs, che non vincono un titolo da tredici anni, quando superarono il Chelsea in finale proprio di Coppa di Lega.

Foto: Twitter Man City