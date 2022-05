Guardiola: “Giocheremo contro il Newcastle pensando ancora al Real”

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest’oggi, Pep Guardiola ha ulteriormente toccato il tema Champions League: “Dimenticare la sconfitta? Non dobbiamo farlo, come potremmo? Giocheremo contro il Newcastle pensando ancora a quella partita. Il Real Madrid ha la storia: Di Stéfano, Puskas, Raúl, Cristiano sono stati protagonisti, ecco perché lo è diventato anche Rodrygo. Avremmo potuto fare meglio ma non è facile. Il momento, le circostanze… Speriamo di poter riprovare la prossima stagione. Non dirò loro di dimenticare la sconfitta. Quello che mi mancherà di più sono le due settimane di preparazione, vivere la finale, ma sono felice di aver avuto questa opportunità. La mia opinione sui miei giocatori non cambia, perché so che il calcio è così. Se mi chiedete di darvi una spiegazione, dirò che è il calcio è questo: 22 giocatori che si muovono con la palla, accadono cose belle e brutte, e alla fine dei tempi supplementari, è finita“.

Foto: Instagram Guardiola