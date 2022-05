Guardiola: “Il club non mi ha mai chiesto alcun titolo, ma di giocare al meglio”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è tornato sulla cocente eliminazione patita contro il Real Madrid: “Dobbiamo lottare per ogni competizione. Per noi è un onore ma la gente non apprezza quello che fa questo club. Penso che sia davvero straordinario essere arrivati di nuovo in semifinale; dobbiamo migliorare e competere contro i grandi club, sia in casa che in trasferta. Eravamo vicini all’obiettivo ma il Real Madrid se lo è meritato. Eravamo a un passo, l’importante è provarci di nuovo la prossima stagione.

Fin dal primo giorno ho dovuto fare i conti con il fatto che dobbiamo vincere la Premier League, la FA Cup, le semifinali di Champions League… abbiamo vinto la Coppa di Lega quattro volte di seguito. Non mi hanno mai chiesto alcun titolo, ma ci hanno chiesto che giocassimo al meglio contro qualsiasi avversario. È l’opposto di ciò che la gente pensa. Dicono che sia un fallimento se non vinciamo: non sono d’accordo. È triste, i giocatori volevano giocare la finale ma per questo club è una gioia poter competere con il Real in questo modo. Non possiamo che congratularci con Liverpool e Real Madrid, se lo meritano. Ci riproveremo la prossima stagione e la prossima ancora“.

Foto: Twitter Manchester City