Guardiola elogia Lukaku: “Un giocatore di livello mondiale. A noi del City ci ha sempre puniti”

Come vi abbiamo raccontato per Romelu Lukaku il cielo è sempre più Blues (direzione Chelsea). Di questa trattativa ne ha parlato anche il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, nel corso di un’intervista al Mirror. L’allenatore ha elogiato l’attaccante belga. “Lui a 24 anni aveva segnato 100 gol in Premier League. Quindi non è male. Poi nei lanci lunghi conosciamo i duelli che fa. È veloce e forte. L’ho visto quando ha giocato per l’Everton con il mio amico Ronald Koeman: ci ha puniti qui all’Etihad Stadium e ci ha puniti a Goodison Park. E’ veloce, aiuta a tenere la palla e aiuta a fare il movimento per gli altri giocatori: in questo è il migliore. Possiamo considerarlo un giocatore di livello mondiale”.

Foto: Instagram personale Lukaku