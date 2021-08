Lukaku, il cielo è sempre più Blues. Cronaca della giornata

. Il Chelsea lo aspetta, Roman Abramovich sta preparando un’offerta ufficiale, avvicinandosi e magari toccando quota 130 milioni, la cifra che chiede l’Inter senza contropartite tecniche. Le manifestazioni di proteste dei tifosi sono legittime perché tutti si aspettavano la conferma del colosso belga. Ma le cose sono cambiate, almeno dal 27 luglio quando annunciammo per la prima volta l’irruzione del Chelsea per Romelu. L’Inter ha chiesto a Federico Pastorello una presa di posizione sua o del suo assistito in relazione al fatto che sia stato Lukaku a chiedere la cessione. E’ una fase delicata, complicata, ma che per il Chelsea ha un solo significato: chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile e mettere Lukaku a disposizione di Tuchel. Abbiamo 25 giorni di mercato, accadrà molto prima, magari tra questa settimana e l’inizio della prossima. Il Chelsea ha la scadenza Supercoppa e soprattutto una voglia matta di consegnare Big Rom all’allenatore fresco vincitore della Champions. Per un graditissimo ritorno a Stamford Bridge.