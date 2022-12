Guardiola coccola Haaland: “Se rompe i record e segna molti gol è ottimo”

Herling Haaaland rappresenta un vero e proprio campione all’interno della generazione Z del pallone, il suo allenatore Pep Guardiola sa di poter contare sui suoi gol. Alla vigilia della partita contro l’Everton, il tecnico del Manchester City parla così dell’attaccante norvegese: “Ho molta fiducia che possa continuare a migliorare come calciatore, perché ho l’impressione che possa fare ancora meglio. È giovane, non possiamo dimenticarlo, ma penso che abbia la mentalità giusta per farlo. Se rompe i record e segna molti gol è ottimo, ma non significa che vinciamo le partite, dobbiamo cercare di beneficiare di questo. Dal primo giorno in cui è arrivato siamo rimasti incantati non solo dai suoi gol, ma da molte altre cose”.

foto: profilo Instagram ufficiale Manchester City