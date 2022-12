Haaland ricorda Pelé: “Tutto quello che vedi fare a un calciatore, O’Rei l’ha fatto per primo”

Piange il mondo del calcio: Pelé non ce l’ha fatta, dopo diversi giorni in gravi condizioni è venuto a mancare all’età di 82 anni. Anche Erling Haaland ha voluto rendere omaggio a O’Rei con un messaggio social: “Tutto quello che vedi fare a qualsiasi giocatore, Pelé l’ha fatto per primo”.

Foto: Instagram CBF