Grosso via e Di Francesco a Frosinone: doppia indiscrezione in porto

Fabio Grosso lontano dal Frosinone quando veniva considerato ancora un candidato per la panchina dopo la straordinaria promozione. Eusebio Di Francesco favorito per la successione, come rilevato qualche giorno da Sportitalia quando ancora Grosso per molti non aveva dato una risposta definitiva ma si era capito che non sarebbe rimasto. Grosso quasi sicuramente ripartirà dalla Samp mentre Di Francesco è in dirittura d’arrivo a Frosinone.

