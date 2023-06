Grosso lascia il Frosinone: confermate le indiscrezioni di ieri

Ieri avevamo raccontato che Fabio Grosso, non sarebbe rimasto sulla panchina del Frosinone. Dopo 24 ore, ulteriori certezze sono arrivate dopo la notizia anticipata ieri. Grosso ha avuto contatti anche con l’Olympique Marsiglia, dove in lizza per la panchona c’è anche Gagliardo.

L’#OM ha sentito anche stamattina #Gallardo, vuole chiudere ma deve dare una risposta alle richieste fatte. E poco fa nuovi contatti con #Grosso — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 13, 2023

Foto: twitter Frosinone