Grifo: “Toglierei Di Maria alla Juve. Dovremo contenere il loro talento”

Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo nonché prossimo avversario della Juventus in Europa League, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Alcune parole del miglior marcatore italiano nei top 5 campionati europei: “Noi non siamo il Bayern o il Borussia Dortmund, anche se anno dopo anno stiamo facendo bene con una certa costanza in Bundesliga. Siamo anche stati primi e secondi per qualche settimana, ora lottiamo per l’Europa. Il collettivo è il nostro punto di forza. Non abbiamo i giocatori migliori, ma ognuno sa che deve dare una mano al compagno e lavorare per la squadra. Siamo molto uniti. Fuori dal campo, invece, l’ambiente. Friburgo non è una città molto grande, i tifosi sono sempre vicini e anche il nostro allenatore che è della zona, conosce tutti perché è qui dal 1991″.

Chi toglierebbe alla Juventus: “Beh, dopo la partita contro il Nantes la risposta non può che essere una: Di Maria. La Juve ha tanti calciatori fortissimi, ma lui è un campione del Mondo, giocatore sensazionale. Non sarà facile fermarlo”. Sugli avversari: “Non credo che la Juve pensi solo a difendersi. Anzi, noi dovremo concentrarci molto sulla nostra fase di contenimento, perché ha tantissimo talento davanti e non sarà facile limitare i vari Vlahovic, Di Maria, Chiesa, Kean. E Rabiot…”. Fonte: Instagram Friburgo