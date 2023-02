Scarpa d’oro, Grifo è il miglior marcatore italiano

Stagione di altissimo livello per Vincenzo Grifo con la maglia del Friburgo. L’ala sinistra ventinovenne, impiegato dal tecnico Christian Streich largo in un 4-4-2 o in 4-2-3-1, è il trascinatore della formazione tedesca. Dodici reti e quattro assist in ventuno partite di Bundesliga (non ha mai segnato così tanto nel massimo campionato tedesco). L’ultima stagione in cui è arrivato in doppia cifra con le reti segnate in campionato risale all’annata in cui il club ha vinto il campionato di seconda serie ed è stato promosso In Bundesliga: furono quattordici le reti per contribuire al traguardo. Numeri che rendono Grifo il miglior marcatore italiano nei top 5 campionati europei. Il classe ’93, tra le altre cose, è il miglior marcatore della sua squadra ed è in lizza per il titolo di capocannoniere in Germania: appena due reti in meno a Fullkrug in cima alla classifica. Prossimo avversario della Juventus in Europa League, il calciatore della Nazionale italiana ha messo a segno due reti nel percorso della formazione tedesca in coppa. Ricordando che il Friburgo giunge a questo punto della competizione da imbattuta, chiuso il percorso nel Girone G con 14 punti: quattro vittorie e due pareggi.

Fonte: Instagram Friburgo