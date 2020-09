Gravina: “Stiamo lavorando per un campionato a tre fasi, con playoff per lo Scudetto”

Continuano gli spunti lanciati dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, dalle pagine del Corriere dello Sport, oltre alla riapertura degli stadi, Gravina ha parlato di una possibile modificazione dei campionati: “Sto lavorando per una Serie A a tre fasi, con una final eight per aggiudicarsi lo Scudetto – ha affermato -. Ma non riusciamo a cambiare al nostro interno, si teme che l’introduzione dei playoff possa danneggiare chi è abituato a vincere, ma non è così. Ora in alcune fasi del torneo assistiamo a momenti in cui non è più decisivo chi vince o chi perde, così rischiamo di perdere pubblico”.

Foto: Twitter FIGC