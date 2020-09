Gravina: “Ho fiducia nel premier Conte. Ad oggi ci sono le condizioni per la riapertura parziale degli stadi”

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Gabriele Gravina ha parlato anche della possibilità di riaprire gli stadi a partire da ottobre: “Ho fiducia nel premier Conte – afferma il presidente della FIGC -, ma la fiducia richiede risposte in tempi brevi. Abbiamo un protocollo e ad oggi ci sono le condizioni per la riapertura parziale degli impianti. In questo senso la Supercoppa Europea sarà un test per tutti”. Poi sul fatto che cinema, arene e teatri siano aperti mentre gli stadi no: “Non so se ci sia un pregiudizio verso il calcio. Ci è stato detto di aspettare le scuole, adesso spero che i riscontri positivi ci consentano di aprire gli spalti”.

Foto: Sito FIGC