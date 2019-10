Gravina spiega la maglia verde: “Simbolo del grande lavoro fatto con i giovani”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in merito alla nuova terza maglia dell’Italia, sarà interamente verde e debutterà contro la Grecia, direttamente da Norimberga: “Il verde simboleggia il grande lavoro che stiamo facendo con i giovani e la Nazionale di Mancini ne è un esempio straordinario. Volgiamo celebrare il rinascimento del calcio italiano, in campo e fuori, con un simbolo che non sostituisce l’azzurro, ma lo rende ancora più luminoso”.

Foto: Figc Twitter