Italia in maglia verde contro la Grecia, un salto nel passato

La Nazionale Italiana giocherà sabato allo Stadio Olimpico di Roma contro la Grecia, partita che potrebbe permettere agli azzurri di staccare il pass per Europei del prossimo anno. In occasione di questa gara la squadra di Roberto Mancini indosserà una maglia verde come accadde in un’amichevole del 1954 vinta 2-0 contro l’Argentina.

Ad annunciare questa novità è stata la Puma, sponsor tecnico della Nazionale Italiana: “La grafica è ispirata al Rinascimento, una celebrazione del passato, del presente e del futuro della cultura italiana. Il kit fa parte di una più ampia collezione caratterizzata dalla grafica rinascimentale creata in esclusiva. Si ispira al periodo rinascimentale e celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli azzurri“.

Fonte foto: sito ufficiale Puma