Graves, il Ds del Randers conferma tutto: “Trattiamo con il Palermo”

Ieri vi avevamo anticipato la trattativa in stato avanzato del Palermo per il difensore Simon Graves, adesso arrivano conferme anche dal Direttore Sportivo Soren Pedersen del Randers. Le sue parole al sito danese bold.dk: “Non so come andrà a finire, ma posso dire che c’è interesse e che abbiamo negoziato con il Palermo”.

Il ventitreenne, classe ’99, è un difensore centrale danese che ha disputato sedici presenze arricchite da una rete e due assist in Superligaen (massimo campionato danese).

Foto: Instagram ufficiale Randers