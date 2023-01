Esclusiva: il Palermo a sorpresa sul difensore centrale danese Graves

Il Palermo non si ferma. Dopo Verre, sta stringendo per Masciangelo, terzino sinistro del Benevento. Ma la novità è un’altra: in base a indiscrezioni importanti che abbiamo ricevuto dalla Danimarca, è in stato avanzato la trattativa con il Randers per il difensore centrale Simon Graves, classe 1999 dal gran fisico (oltre 190 centimetri) e considerato un talento di assoluta prospettiva. Mancano pochi dettagli, la chiusura è prevista tra domani e sabato.

Foto: twitter Palermo