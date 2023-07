Gravenberch, parole che pesano. Anche l’Inter si è informata. Il retroscena sul Milan

Ryan Gravenberch ha confermato, nel corso di un’intervista rilasciata in Germania, quanto vi avevamo raccontato esattamente due settimane fa. Lui non ha nulla contro il Bayern, vuole giocare di più, non intende trascorrere un’altra stagione ai margini e sotto questo aspetto ci siamo, tutto confermato. In Germania garantiscono sull’apertura al prestito, questa è una cosa che va verificata. Di sicuro è una traccia da seguire, possiamo aggiungere che recentemente anche l’Inter si è informata, un semplice sondaggio senza andare oltre e che comunque conferma l’apprezzamento generale per un centrocampista dalle eccellenti qualità. Sul Milan, dopo quanto svelato due venerdì fa, possiamo aggiungere un particolare: i rossoneri hanno chiesto di essere informati nel caso in cui ci fossero le condizioni, pur sapendo che Il classe 2002 ha estimatori ovunque, soprattutto in Premier League. Moncada è da sempre un grande estimatore di Gravenberch, il resto eventualmente lo vedremo.

Foto: twitter Bayern