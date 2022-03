Gravenberch-Juve: l’incontro a sorpresa, le conferme olandesi e gli scenari

Ryan Gravenberch e la Juve: l’incontro a sorpresa, che vi abbiamo raccontato il 14 dicembre scorso, sottolinea la volontà del club bianconero di provare in ogni modo ad assicurarsi il centrocampista giovane dell’Ajax (classe 2002), forte e di grande prospettiva. Sono due i punti a favore della Juve: gli eccellenti rapporti con Raiola e il contratto non più lungo (scadenza 30 giugno 2023).

Gli eventuali punti a sfavore? Il possibile inserimento dei top club, Bayern in testa, con la volontà di accelerare. La Juve ha puntato Gravenberch da mesi, l’autorevolissima conferma di De Telegraaf (la stessa fonte che anticipo De Ligt in bianconero) dello scorso 1 marzo ne è un’ulteriore testimonianza.

“La Juve fa sul serio per Gravenberch” hanno scritto dall’Olanda e tutti hanno ripreso quella notizia, in qualche caso attribuendosela come purtroppo spesso accade. La fonte è autorevole, la rincorsa partita a dicembre non va sottovalutata, il costo del cartellino (dai 30 ai 35 milioni) un autentico affare. Tutta un’altra storia rispetto al celebrato Tchouameni del Monaco, in questi caso si parla di una cifra da 60 milioni in su. Ecco perché la vicenda Gravenberch va seguita con estrema attenzione nelle prossime settimane: la Juve c’è e cercherà di essere più forte di una concorrenza agguerrita.

